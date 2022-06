Selton Mello é convidado a fazer parte da Academia do Oscar

Além do ator, outros seis brasileiros também estão na lista dos novos convidados

Reprodução/ TV Globo Diretor e ator, Selton Mello é convidado para votar no Oscar



Cerca de 397 profissionais do audiovisual de 54 países foram convidados para votar na Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, que divulgou uma lista nesta terça-feira, 28. Entre os brasileiros, estão os diretores Bruno Barreto (Última Parada 174), Selton Mello e outros cinco. A lista desta edição cresceu e se tornou mais diversa. Quase metade do quórum é feminino (44%), o que vai de encontro com iniciativas da Academia para tornar a premiação mais inclusiva e, consequentemente, menos branca, depois das últimas edições terem sido criticadas pelo público. O Oscar quer diversidade em seu júri, na lista cerca de 37% representam minorias e metade do júri é internacional, ou seja, de países fora dos Estados Unidos.

Veja lista de brasileiros convidados:

Selton Mello (ator)

Bruno Barreto (diretor)

Jeferson De (diretor)

Emilio Domingos (documentarista)

Sara Silveira (produtora)

Ilda Santiago (executiva)

Waldir Xavier (engenheiro de som)

*Com informações do Estadão Conteúdo