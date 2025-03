Selton Mello revela: ‘Preferi o Globo de Ouro’

O ator se reuniu com Walter Salles e Fernanda Torres para uma coletiva sobre a participação de ‘Ainda Estou Aqui’ no Oscar

Reprodução/Instagram/@seltonmello O ator Selton Mello com o Oscar de Melhor Filme Internacional vencido pelo filme "Ainda Estou Aqui"



Selton Mello é um dos grandes acontecimentos dentro de fora do cinema. Ativo nas redes sociais e poderoso com seu talento em “Ainda Estou Aqui”, o ator deu detalhes dessa temporada de premiação e seu trabalho com Walter Salles e Fernanda Torres. “Foi uma noite mágica e muito bonita, mas eu gostei mais do Globo de Ouro. A gente ficava em uma mesa todos juntos, e o Oscar tem uma distância significativa. Eu assisti lá de trás, o som estava ruim, nós éramos a turma do fundão”, contou.

Além disso, Selton também fez um balanço sobre seu trabalho em “Ainda Estou Aqui”. “Tudo foi lindo nesse processo, fazer o Rubens foi uma honra. Eu dei corpo a esse homem, trouxe ele para viver novamente e tive um insight insano em Veneza: quando acabou, eu disse para Nanda que aquele filme era o corpo do Rubens que nunca voltou. Uma honra representar o pai do Marcelo Rubens Paiva, que é um amigo”, disse.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“O Rubens Paiva era um retrato pálido que estava desaparecendo. Houve um movimento dessa história desaparecer e é muito incrível o que o cinema e a literatura fazem. Eles voltaram para vida, ele sempre estará aqui graças ao cinema e literatura”, completou Fernanda.