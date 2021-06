Briga na esquerda: Tico Santa Cruz bloqueia Zé de Abreu após discussão sobre Lula x Ciro

Cantor é xingado por ator após escrever no Twitter que o líder petista não tem chances de vencer Jair Bolsonaro no primeiro turno

Montagem: Reprodução/Instagram/@ticostacruz/@josedeabreu Tico Santa Cruz, eleitor de Ciro Gomes, e José de Abreu, petista, desentenderam-se em uma rede social



Após uma acalorada discussão motivada por diferenças políticas, o cantor Tico Santa Cruz, de 43 anos, anunciou no Twitter que bloqueou o ator José de Abreu, 75. O curioso é que os dois são identificados com a esquerda e antibolsonaristas. O músico, porém, é eleitor de Ciro Gomes e mais próximo a políticos de centro-esquerda. Na sexta-feira, por exemplo, fez uma live com o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da CPI da Covid-19. Já Abreu é petista roxo e muito próximo a Lula. Em seu perfil no Instagram, exibe diversas fotos com o ex-presidente. Ao ler que Santa Cruz não acredita na eleição do petista no primeiro turno de 2022, irritou-se e ofendeu o vocalista do Detonautas. “Teu c*”, provocou o intérprete de Nilo Oliveira em “Avenida Brasil”.

Tico não gostou da provocação e cortou relações virtuais com o ator. “Venho por meio deste comunicar que bloqueei o José de Abreu. [Um] cara com mais de 60 anos na cara e fica se comportando feito um adolescente pirracento. Vai para o cara***! Não sabe dialogar, só sabe xingar, então fala sozinho”, anunciou o cantor, errando a idade do desafeto. Abreu, por sua vez, respondeu que não dialoga com fujões, uma referência à viagem de Ciro Gomes a Paris durante o segundo turno da eleição presidencial de 2018. Tico, no entanto, deixou claro que votaria em Lula ou Fernando Haddad em um eventual segundo turno contra Jair Bolsonaro, ao contrário do que vem indicando o ex-governador do Ceará. “Eu fui para Paris e vou cem vezes, todas as vezes que me obrigarem a votar em bandido. Eu não sou obrigado, sou um cidadão que escolhe o candidato pela melhor proposta que ele tem”, disse o pedetista durante sua participação no programa de YouTube “Mais do Que Oito Minutos”, comandado por Rafinha Bastos.

Venho por meio desta comunicar que Bloqueei o @zehdeabreu !!! Cara de mais de 60 anos na cara e fica se comportando feito um adolescente pirracento! Vai pro caralho! Não sabe dialogar, só sabe xingar, então fala sozinho! — Tico Santa Cruz quero Vacina! 🇧🇷 (@Ticostacruz) June 18, 2021