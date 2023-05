Série com Arnold Schwarzenegger desbanca ‘Rainha Charlotte’ e é a mais assistida da Netflix

Quatro dias após o lançamento, ‘Fubar’ ultrapassou em número de horas assistidas na última semana a produção derivada de ‘Bridgerton’

Divulgação/Netflix 'Fubar' marca a estreia de Arnold Schwarzenegger em uma série de TV



A série “Fubar”, estrelada por Arnold Schwarzenegger, desbancou a produção “Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton” e assumiu a primeira posição no ranking de títulos em inglês mais assistidos na Netflix. Segundo divulgado pela Variety, a comédia que estreou na última quinta-feira, 25, já foi assistida por 88,94 milhões de horas, tornando-se o título mais visto em um período de quatro dias. “Rainha Charlotte” caiu para o terceiro lugar do ranking com 42,9 milhões de horas assistidas nos últimos dias. Na semana passada, a trama derivada de “Bridgerton” foi vista por 82,39 milhões de horas. A segunda posição atualmente é ocupada pela série “Com Carinho, Kitty”, spin-off de “Para Todos os Garotos que Já Amei”, que na última semana registrou 63,78 milhões de horas assistidas, elevando seu total de horas assistidas para 135,86 milhões. “Fubar” é uma comédia recheada de ação que marca a estreia de Schwarzenegger em uma série de TV. O fisiculturista ficou conhecido por protagonizar filmes como “O Exterminador do Futuro” e “Um Tira no Jardim de Infância”. Na produção da Netflix, ele vive Luke Brunner, um agente da CIA que decide se aposentar ao completar 65 anos e quer aproveitar essa nova fase para se reaproximar da ex-mulher. A agência de inteligência, no entanto, o coloca em uma última missão e ele é surpreendido ao saber que sua filha, Emma (Monica Barbaro), está na mesma operação. Para finalizar o caso, eles vão precisar colocar os conflitos familiares de lado.