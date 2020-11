Anitta diz que usa perfume nas partes íntimas: ‘Pepeca e porta dos fundos’

Cantora deu detalhes do produto e não quis revelar sua fragrância favorita para não ser copiada

Reprodução/Instagram/anitta Anitta fala que usa perfume na 'pepeca'



A cantora Anitta fez uma revelação que está dando o que falar nas redes sociais nesta segunda-feira, 9. Tudo começou quando o amigo da artista, Duh Marinho, invadiu o banheiro dela e começou a gravar alguns stories: “Tem perfume para tudo aqui, até perfume de pepeca ela tem”. A poderosa começou a dar risada e explicou: “Não é um simples perfume, é uma amiga minha que faz uma fórmula, um perfume exclusivo para pepeca, não é que eu passo qualquer perfume”.

Curioso, o amigo da artista perguntou se ele também poderia usar o perfume na região íntima e ela disse que “sim”, pois ele serve tanto para mulheres quanto para homens. “Pode ser na pepeca e na porta dos fundos”, afirmou Anitta. Duh deixou claro que eles não estavam fazendo publicidade e, em seguida, mostrou que o perfume possui várias fragrâncias. A cantora garantiu que a essência fica o dia inteiro no corpo, não importa o que ela faça. Prevendo o potencial do produto, a poderosa propôs para sua amiga patentear a fórmula e produzir o perfume em parceria com uma marca de desodorante da qual é garota propaganda, mas a criadora não aceitou revelar sua fórmula. Ao ser questionada sobre qual era sua essência favorita, a artista não quis falar para não ser copiada.

@anitta falando do perfume de ppk é tudo pra mim ahuahauahah — Casalli (@publiocasalli) November 8, 2020

Por causa da anitta descobri que existe perfume pra ppk

Eu quero KkkkkkkkkKkkkkkkk pic.twitter.com/y4BSoxW9xp — 𝚃𝚑𝚊𝚢𝚜 𝙼𝙰𝚈𝙾 (@AGENT_TB17) November 8, 2020

agora eu quero um perfume de ****** igual a anitta não quero do mesmo cheiro do dela mas quero um — isabel 👸🏾 (@goodnavyriri) November 9, 2020

apenas chocada com o perfume de ****** do story da Anitta — anaju (@oliveiraanaju) November 9, 2020