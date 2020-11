Nova série sobre Anitta e versão brasileira de ‘Queer Eye’: Veja as novidades da Netflix

Durante o festival ‘Tudum’, também foram divulgadas imagens de novas produções nacionais

Divulgação/ Netflix Cena de 'Anitta: Made in Honório'



Nos últimos três dias, a Netflix transmitiu nas redes sociais o festival ‘Tudum’, exclusivo do serviço de streaming. Foram ao todo seis horas de evento online e muitas novidades para os fãs. Nesta quinta-feira, 05, último dia do evento, foi revelado o teaser da nova docussérie sobre a cantora Anitta. Chamado de ‘Anitta: Made in Honório’, a produção acompanha a rotina da profissional com um “olhar mais íntimo sobre a vida pessoal da artista”. O lançamento está previsto para o dia 16 de dezembro. Confira abaixo o teaser:

Um grande sucesso com a edição americana, a Netflix produziu a versão brasileira de ‘Queer Eye‘, série que tem como objetivo mudar a vida de pessoas com transformação em beleza, bem-estar, cultura, design e estilo. Quem deu as boas-vindas ao grupo foram os Fabulosos (Fab 5) da edição norte-americana do show. A equipe é formada por Fred (bem-estar), Guto (design), Rica (estilo), Luca (cultura) e Yohan (Beleza). Assista abaixo ao anúncio da nova produção:

Adaptação de livro de Thalita Rebouças com Maisa

A escritora e autora Thalita Rebouças revelou as primeiras imagens de Pai em Dobro, filme produzido pela Netflix, escrito por ela e estrelado por Maisa, Eduardo Moscovis, Marcelo Médici e Laila Zaid no elenco. Ela também falou sobre a produção de um longa inspirado em seu best-seller Confissões de Uma Garota Excluída, Mal-Amada e (Um Pouco) Dramática, que terá no elenco Klara Castanho, Julia Gomes, Kiria Malheiros e Fernanda Concon.

O cantor Emicida falou sobre o documentário ‘AmarElo – É Tudo Pra Ontem’. A atração musical estreia em 8 de dezembro. O cantor participou do festival e falou sobre a empolgação que está sentindo por trabalhar com audiovisual e a importância da construção de pontes de aproximação entre as pessoas. Por fim, também foi anunciada Temporada de Verão, a nova série nacional da Netflix. Giovanna Lancellotti é a protagonista do título, que conta ainda com Jorge Lopez, o Valério de Elite; André Luiz Frambach e Gabz.