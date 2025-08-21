Série ‘Pssica’ se torna a série brasileira mais assistida da Netflix

Entre outras atrações disponíveis na plataforma de streaming, a produção que aborda o tráfico sexual superou o sucesso americano ‘Wandinha’

Aline Arruda/Netflix Domithila Cattete é Janalice na série 'Pssica'



A série “Pssica”, filmada em Belém, no Pará, conquistou o título de mais assistida na plataforma Netflix no Brasil. A narrativa gira em torno de Janalice, uma jovem sequestrada para o tráfico sexual, e sua relação com Preá, um assaltante, além de Mariangel, uma mãe em busca de vingança. Juntos, eles acreditam estar sob o efeito de uma maldição que os persegue.

Composta por quatro episódios, cada um com duração aproximada de uma hora, a série é uma adaptação do livro escrito por Edyr Augusto. A direção ficou a cargo de Quico Meirelles, que é filho do renomado cineasta Fernando Meirelles. A escolha de um elenco pouco conhecido foi uma estratégia do diretor para facilitar a identificação do público com os personagens.

“Desde o começo, nós tínhamos a vontade de ter rostos não tão conhecidos, porque existe um frescor em descobrir novos talentos e permitir que o público se conecte com os personagens sem referências prévias”, afirma Quico.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Pssica” não apenas se destacou entre as produções da Netflix, mas também superou a popular série “Wandinha“, garantindo o primeiro lugar na lista das mais vistas no Brasil. A trama envolvente e os temas abordados têm atraído a atenção dos assinantes da plataforma.

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA