Sydney Sweeney comenta sobre sabonete feito com água de seu próprio banho

Essa não é a primeira polêmica que a artista se envolve nos últimos meses; em julho, a atriz estrelou uma campanha publicitária acusada de ser eugenista

A atriz Sydney Sweeney comentou pela primeira vez sobre o polêmico sabonete feito com sua própria água de banho. Em entrevista ao The Wall Street Journal publicada nesta quarta-feira (20), a artista relembrou a repercussão do produto vendido pela marca norte-americana de higiene Dr. Squatch.

Na ocasião, a marca lançou uma edição limitada de um sabonete que continha água de banho da própria atriz em sua composição. Os Sydney’s Bathwater Bliss esgotaram em segundos. “Os principais comentários sobre isso foram feitos por mulheres, algo que achei bastante interessante”, afirmou Sydney.

“Mas, todas elas adoraram a ideia da água de banho de Jacob Elordi“, disse a atriz, se referindo a uma cena do filme Saltburn. No longa, o personagem de Elordi se masturba em uma banheira. Após finalizar o banho, outro personagem – interpretado por Barry Keoghan – entra no local e lambe o líquido.

A sequência se tornou viral nas redes sociais e inspirou uma série de produtos que remetiam a cena. Entre eles, uma vela aromática inspirada no cheiro de Elordi. O produto, no entanto, não era oficial e não contou com a participação do ator. “O aroma é inspirado em Jacob Elordi e no que imaginamos ser sua fragrância”, afirma a descrição da vela.

As polêmicas de Sydney Sweeney

Essa, no entanto, está longe de ser a primeira polêmica que a artista se envolve nos últimos meses. Em julho, a atriz estrelou uma campanha publicitária acusada de ser eugenista. O moto da peça publicitária, feita para a marca de jeans American Eagle, fazia um trocadilho as palavras “jeans” e “genes”.

“Genes são passados de pais para filhos, muitas vezes determinando características como cor do cabelo, personalidade e até cor dos olhos. Meus jeans são azuis”, disse a atriz em um vídeo comercial. Ao ser perguntada sobre a polêmica, Sydney também se recusou a responder sobre o assunto.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório