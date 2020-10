Série ‘This Is Us’ vai ser exibida na Globo

Emissora comprou direitos de exibição do drama premiado e sucesso de audiência nos EUA

Reprodução 'This Is Us' já tem cinco temporadas e deve estrear no próximo ano na TV aberta



A TV Globo comprou os direitos de exibição da série “This Is Us“, drama premiado que é sucesso de audiência nos Estados Unidos e tem uma legião de fãs no Brasil. As informações são da colunista Cristina Padiglione. Por aqui, a produção já é exibida pela Fox e tem três temporadas disponíveis no Prime Video. A Globo ainda não anunciou quando começa a exibir “This Is Us”, mas é esperado que a série reforce a grade da emissora em 2021, que deve contar com menos produções originais.

Escrita e produzida por Dan Fogelman, a série conta a história da família Pearson ao longo das décadas: desde Jack (Milo Ventimiglia) e Rebecca (Mandy Moore) como um jovem casal de pais nos anos 80, até a idade adulta dos trigêmeos Kate (Chrissy Metz), Kevin (Justin Hartley) e Randall (Sterling K. Brown).