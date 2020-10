‘The Boys’ começa a gravar 3ª temporada no início de 2021

Eric Kripke, criador da série, confirmou que produção retoma logo nos primeiros meses do próximo ano

Divulgação Com heróis babacas, 'The Boys' é a série de maior sucesso do Prime Video



Uma semana após o fim da segunda temporada, “The Boys” já tem previsão de retornar ao set de gravação. Eric Kripke, criador da adaptação das HQs para o Prime Video, anunciou que a terceira temporada inicia as filmagens no começo de 2021. “Vocês não estão preparados”, adicionou ele ao compartilhar a imagem do roteiro do primeiro episódio do novo ano, intitulado “Payback” (“troco” ou “vingança”, em inglês). Jensen Ackles, o Dean de “Supernatural”, já foi confirmado na 3ª temporada de “The Boys”. Vale lembrar que um spin-off sobre jovens heróis também está em desenvolvimento pela Amazon.