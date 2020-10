‘Ratched’, de Ryan Murphy, quebra recorde de audiência da Netflix

Primeira temporada da série com Sarah Paulson foi a mais assistida dos lançamentos originais em 2020

Divulgação/Netflix Em mais uma parceria com Ryan Murphy, Saran Paulson estrela série da Netflix



A série “Ratched“, o mais recente projeto de Ryan Murphy para a Netflix, quebrou recorde com seus episódios de estreia na plataforma de streaming. A produção teve a primeira temporada de maior audiência entre os lançamentos originais da Netflix em 2020. “Em seus primeiros 28 dias, 48 milhões de membros agendaram uma consulta com a enfermeira Ratched, fazendo dela a nossa maior primeira temporada de série original do ano”, informou o perfil oficial da empresa no Twitter.

Na série estrelada por Sarah Paulson, a protagonista reconta a história da personagem do filme “Um Estranho No Ninho”, de 1975, com Jack Nicholson. A origem da enfermeira maligna é explorada desde quando ela começa a trabalhar em um hospital psiquiátrico, em 1947, e desenvolve uma estranha relação com um psicopata condenado.