‘The Boys’, ‘Jurassic World’ e mais Marvel: Séries que retornam e estreiam em 2020

Reprodução 2020 será um ano repleto para os amantes de séries!



Ano novo, séries novas! Diversas novidades chegam às telinhas, muitas delas pouco alardeadas pelas emissoras. É o caso de “Avenue 5”, sátira espacial da HBO que já chega em janeiro.

A emissora também apresentará “House of the Dragon”, primeiro spin-off de “Game of Thrones” sobre a casa Targaryen séculos antes dos eventos vividos por Daenerys.

Novas temporadas de “The Boys“, “The Mandalorian” e “Westworld” estão entre as maiores expectativas dos fãs. Veja abaixo as principais séries para ficar de olho em 2020.

Janeiro

The Outsider

A nova série da HBO, “The Outsider“, estreou no dia 12 e já atraiu a atenção do público. O mistério baseado em uma história de Stephen King é estrelado por Jason Bateman, um pai acusado de assassinar o próprio filho. A investigação, no entanto, aponta para forças sobrenaturais por trás do caso policial.

Avenue 5

“Avenue 5” é outra novidade da HBO para 2020 e traz de volta ninguém menos que Hughie Laurie, o eterno Dr. House. A sátira espacial vai acompanhar a nave Avenue 5 especializada em turismo especial e seu capitão Ryan Clark (Laurie), que precisa manter tudo sob controle quando as coisas começam a dar errado na viagem.

Segura a Onda

A 10ª temporada de “Segura a Onda” chega dia 19 de janeiro à HBO. A sitcom de Larry David, que faz uma paródia de si mesmo na comédia, retorna após dois anos fora do ar.

Star Trek: Picard

Patrick Stewart retorna ao papel clássico do capitão Jean-Luc Picard. Agora aposentado da Frota Estelar, o ex-capitão precisa ajudar os antigos companheiros em uma nova missão. Os fãs de Star Trek poderão acompanhar a série a partir do dia 24 de janeiro no Prime Video.

Fevereiro

Katy Keene

Lucy Hale estrela o primeiro spin-off de “Riverdale”, que chega dia 6 de fevereiro na TV americana. A série “Katy Keene” vai acompanhar uma jovem que sonha desde criança ser uma grande estilista. Para alcançar o sucesso que almeja, ela contará com o apoio dos amigos Pepper, Jorge e a drag queen Ginger.

Locke & Key

Baseada na HQ homônima, “Locke & Key” acompanha a história de três irmãos que se mudam para a casa de seu pai assassinado, onde encontram chaves mágicas que concedem diversos poderes e habilidades. A série estreia dia 7 de fevereiro na Netflix.

High Fidelity

A nova série do Hulu estreia dia 14 de fevereiro. Zoe Kravitz será uma jovem apaixonada por música e dona de uma loja de discos de Nova York que precisa lidar com sua movimentada – e desastrosa – vida amorosa. Baseada no livro de Nick Hornby, a trama já virou filme com John Cusack.

Hunters

Al Pacino será o protagonista de “Hunters“, série do Prime Video que chega dia 21 de fevereiro ao catálogo do streaming. Ambientada nos anos 70, a produção vai mostrar a caçada aos nazistas escondidos nos Estados Unidos. Logan Lerman e Josh Radnor completam o elenco.

Março

Cosmos

A segunda temporada de “Cosmos” acontecerá seis anos após a exibição da primeira. A nova leva de 13 episódios apresentados por Neil deGrasse Tyson chega dia 9 de março ao NatGeo e, posteriormente, a série também será exibida na Fox.

Westworld

A 3ª temporada de “Westworld” estreia dia 15 de março na HBO. Com Aarol Paul no elenco, os fãs poderão acompanhar o desenrolar dos eventos da segunda temporada, que culminou com a fuga dos robôs para o “mundo real”. Um novo teaser foi revelado e adianta que eventos catastróficos aconteceram por todo a Terra.

Little Fires Everywhere

Kerry Washington e Reese Whiterspoon serão as protagonistas de “Little Fires Everywhere“, série do Hulu que estreia no dia 18 de março. Baseada no livro de Celeste Ng, a trama vai acompanhar duas famílias, seus respectivos dramas e conexão de seus destinos.

Abril

Fargo

A 4ª temporada de “Fargo” chega dia 19 de abril à TV americana. A plataforma Hulu exibe os episódios um dia após a transmissão original. Chris Rock é a grande novidade do novo ano, que teve seu trailer liberado na semana passada.

2º semestre de 2020

WandaVision

A série sobre a Feiticeira Escarlate e o Visão está entre as novidades da Marvel para as telinhas neste ano. A produção chegará ao Disney+, serviço de streaming que ainda não chegou ao Brasil. Sem sinopse oficial, a expectativa dos fãs é ver os eventos subsequentes a “Vingadores: Ultimato” na série.

Falcão e Soldado Invernal

Os novos companheiros de equipe da Marvel também estreiam sua série em 2020 no Disney+. A expectativa é que seja uma produção de curta duração, prevista para ter seis horas no total – quem sabe, seis episódios de 1 hora… A série fará parte da Fase 4 do MCU, também mostrando os eventos após a derrota do vilão Thanos.

House of the Dragon

O primeiro spin-off de “Game of Thrones” foi anunciado logo após o cancelamento de outro projeto, que seria protagonizado por Naomi Watts. “House of the Dragon” irá mostrar eventos da casa Targaryen 300 anos da saga mostrada em “GoT”, finalizada em 2019. Elenco e sinopses oficiais ainda não foram divulgados.

Snowpiercer

A HQ “O Perfuraneve” vai ganhar uma nova adaptação audiovisual. Dessa vez, Jennifer Connelly será a responsável pelo trem “O Expresso do Amanhã“, que tem como missão salvar a humanidade remanescente. Em 2013, um filme homônimo estrelado por Chris Evans e com direção de Bong Joon-ho foi um sucesso de público.

Jurassic World – Camp Cretaceous

O parque dos dinossauros vai ganhar uma série animada com distribuição pela Netflix. A produção da Dreamworks Animation estreia neste ano e já ganhou um teaser. A sinopse apresenta um grupo de seis adolescentes que ficaram presos na Isla Nublar.

The Boys

O Prime Video já garantiu a segunda temporada de “The Boys” para 2020. A produção dos heróis babacas surpreendeu ao se tornar a série original de maior audiência do streaming. O novo ano teve seu trailer sangrento divulgado e promete novos dramas entre os Seven.

The Mandalorian

Outra estreante de 2019 retorna para sua segunda temporada em 2020: “The Mandalorian“, do Disney+. A série responsável pela febre Baby Yoda ainda não teve sinopse revelada, mas a expectativa é que os novos episódios aprofundem sobre o personagem queridinho de “Star Wars”.

The Walking Dead: World Beyond

O novo spin-off de “The Walking Dead” será focado na primeira geração nascida após o apocalipse zumbi. A expectativa dos fãs é rever personagens da série original, mas ainda não está claro se isso irá acontecer. Annet Mahendru e Aliyah Royale serão as protagonistas da trama.

Impeachment: American Crime Story

A próxima temporada de “American Crime Story” vai focar no escândalo de Monica Lewinsky e Bill Clinton, com produção da própria Lewinsky. A nova leva de episódios terá Sarah Paulson, Beanie Feldstein e Annaleigh Ashford. Antes prevista para setembro, a série atrasou e, mesmo sem data, segue mantida para o segundo semestre deste ano.