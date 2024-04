Séries ‘O Lado Sombrio da TV Infantil’ e ‘O Simpatizante’ estão entre as estreias do mês de plataforma

Enquanto a série documental revela casos de abuso nos bastidores dos programas da Nickelodeon, a minissérie “O Simpatizante” tem um dos episódios dirigidos pelo brasileiro Fernando Meirelles, de “Cidade de Deus”

Divulgação/Max Com Gabz, João Guilherme e Marcello Antony, série 'Da Ponte Pra Lá' é uma das novas atrações da plataforma de streaming Max



A Max está preparando um verdadeiro festival de estreias para abril, com produções que prometem sacudir o mundo do entretenimento. Entre os destaques está a série documental “O Lado Sombrio da TV Infantil”, que tem causado alvoroço desde sua estreia nos Estados Unidos. Dividida em quatro episódios, a série revela os obscuros casos de abuso e assédio nos bastidores dos programas da Nickelodeon nos anos 90 e início dos anos 2000.

Outro título aguardado é “O Simpatizante”, um thriller de espionagem e sátira baseado no premiado livro de mesmo nome. Com um episódio dirigido por Fernando Meirelles, o show acompanha um espião comunista durante os anos 70, enquanto ele se envolve com a produção de um filme sobre a Guerra do Vietnã nos EUA, com ninguém menos que Robert Downey Jr entre os protagonistas.

E para os fãs de produções brasileiras, abril reserva a chegada de “Da Ponte Pra Lá”, uma série que mergulha na investigação de um crime envolvendo uma jovem da periferia que se infiltra em uma escola de elite para desvendar a morte de seu melhor amigo. O elenco estelar inclui nomes como Gabz, João Guilherme e Marcello Antony.

Para os fãs de esportes, não faltarão emoções, com a cobertura dos jogos das quartas de final e semifinais da UEFA Champions League 2023/24. E, é claro, os assinantes poderão se deliciar com as novas doses de adrenalina em “Matches” e conferir a emocionante season finale de “O Regime”. Para não perder nada do que o Max tem a oferecer neste mês, confira a lista completa de lançamentos abaixo.

Confira calendário de estreias da Max em abril

View this post on Instagram A post shared by Max Brasil (@streammaxbr)