Coronavírus: ‘Supernatural’, ‘TWD’ e séries da HBO são paralisadas durante pandemia

Divulgação/HBO 'Euphoria', estrelada por Zendaya, teve produção interrompida



Diversas emissoras americanas anunciaram nesta sexta-feira (13) que suspenderam a produção de suas séries durante a pandemia de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.

“The Flash“, da CW/Warner Bros., é gravada em Vancouver, no Canadá, assim como “Riverdale” – ambas tiveram suas atividades suspensas por recomendação do governo local. A produção foi interrompida “até novo aviso”, informou a emissora em comunicado à equipe.

A temporada de gravações da HBO também foi afetada. A empresa é parte conglomerado da WarnerMedia Entertainment, que decidiu suspender diversas de suas produções audiovisuais, incluindo filmes.

Na HBO, as séries “Snowpiercer“, “The Rightous Gemstones” e “Euphoria” estão entre as que tiveram suas produções suspensas por tempo indeterminado. Estrelada por Zendaya, “Euphoria” iniciou os trabalhos da nova temporada nesta semana e, segundo o Deadline, 48h após a leitura do roteiro as atividades foram paradas.

A plataforma HBO Max, que produzirá a reunião de “Friends”, também será afetada, embora o canal não tenha anunciado quais projetos serão suspensos durante a evolução do coronavírus.

Supernatural e The Walking Dead

Gravando sua 15ª e última temporada, “Supernatural” também recebeu ordens de suspender os trabalhos. A série é da CW, parte da Warner Television, que anunciou na sexta-feira (13) que “mais de 70 programas ou pilotos em produção” foram interrompidos durante a pandemia global.

“The Walking Dead”, da AMC, em como os spin-offs “Fear The Walking Dead” e a inédita “World Beyond” tiveram as respectivas produções suspensas. A série original atrasou a produção da 11ª temporada em quatro semanas, apesar de seguir a pré-produção à distância.