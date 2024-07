Shannen Doherty, estrela de ‘Barrados no Baile’, morre aos 53 anos

Assessoria da atriz compartilhou que a artista perdeu a batalha contra o câncer após muitos anos lutando contra a doença

Montagem: Instagram/@theshando Em 2015, quando a atriz tinha 44 anos, ela recebeu o diagnóstico de câncer de mama



Shannen Doherty, estrela de “Barrados no Baile” e “Charmed“, morreu aos 53 anos após luta contra um câncer de mama. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da atriz, neste domingo (14), em comunicado enviado à revista People. “É com o coração pesado que confirmo o falecimento da atriz Shannen Doherty. No sábado, 13 de julho, ela perdeu a batalha contra o câncer após muitos anos lutando contra a doença. A devotada filha, irmã, tia e amiga estava cercada por seus entes queridos, assim como seu cachorro, Bowie. A família pede privacidade neste momento para que possam sofrer em paz”. Em 2015, quando a atriz tinha 44 anos, ela recebeu o diagnóstico de câncer de mama. A doença se espalhou para o cérebro. Em abril de 2024, ao gravar um episódio do podcast “Let’s Be Clear”, Doherty disse estar se esforçando para sua morte seja “uma transição tranquila” para sua mãe. A atriz contou que o câncer estava em estágio 4. Em 25 de junho, ela revelou que havia doado todos os seus pertences para poupar sua mãe de ter que se desfazer das coisas no luto.