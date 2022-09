Shayan vence prova e é o novo fazendeiro de ‘A Fazenda 14’

Com isso, Deborah Albuquerque, Bruno Tálamo e Tiago Ramos estão na primeira roça da temporada

Divulgação Empresário ganhou a segunda prova do fazendeiro da temporada



O poder mudou de mãos na Fazenda. Nesta quarta-feira, 21, Deborah Albuquerque, Shayan e Bruno Tálamo participaram da segunda prova do fazendeiro no Fazendão. Na prova, os peões precisavam montar um estábulo e colocar 10 vaquinhas dentro dele, tudo isso se locomovendo por um trajeto em cima de um cavalinho. O primeiro a terminar ficava com o chapéu. O mais rápido foi o empresário Shayan. Com isso, Tiago Ramos, Deborah Albuquerque e Bruno Tálamo estão na votação desta quinta-feira, 22. O ator Lucas Santos foi quem passou o chapéu.