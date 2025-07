Simone Ashley se junta ao elenco de ‘O Diabo Veste Prada 2’

Atriz se juntará a grandes nomes do cinema, como Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt e Stanley Tucci, que fazem parte do elenco original

Simone Ashley, conhecida por seu papel como Kate na série “Bridgerton”, foi confirmada no elenco de “O Diabo Veste Prada 2”. Embora os detalhes sobre seu personagem ainda não tenham sido revelados, a atriz se juntará a grandes nomes do cinema, como Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt e Stanley Tucci, que fazem parte do elenco original.

A nova trama, que dá continuidade ao filme de 2006, irá explorar os desafios enfrentados por Miranda Priestly, interpretada por Streep, em um cenário onde a indústria gráfica está em declínio. Ao mesmo tempo, sua ex-assistente, Emily Charlton, vivida por Blunt, ascende como uma executiva influente no mundo da moda, criando uma competição acirrada entre as duas por receitas publicitárias.

O diretor David Frankel, que esteve à frente do primeiro filme, retorna para comandar a sequência. A roteirista Aline Brosh McKenna, responsável pelo roteiro do longa anterior, também está de volta para contribuir com a nova narrativa. As produtoras Wendy Finerman e Karen Rosenfelt, que participaram do projeto original, continuam envolvidas na produção.

Além de Ashley, o elenco conta com outros nomes de peso, como Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak e Pauline Chalamet, que prometem trazer novas dinâmicas à história. A expectativa em torno do filme é alta, especialmente entre os fãs do primeiro longa, que aguardam ansiosamente por mais detalhes sobre a trama e os personagens.

