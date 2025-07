‘Superman’, de James Gunn, renova nosso amor por super-heróis; leia crítica

O filme, que estreia nos cinemas no dia 10 de julho, promete ser um dos grandes fenômenos de bilheteria do ano

Reprodução/Youtube/Warner Bros. Pictures Com um roteiro ágil, o novo Superman não perde tempo e conta sua história de forma clara, objetiva e sem enrolações



O filme ‘Superman’ chega aos cinemas no dia 10 de julho e vai encher os olhos de todos que sentarem na poltrona do cinema. Assim que foi confirmado o nome de James Gunn e Peter Safran como os novos diretores da DC, um mundo de novas possibilidade se acendeu e isso se confirma no novo Superman.

Depois de alguns anos patinando no tom que gostaria de seguir, a DC acertando em cheio na escolha do elenco e de David Corenswet no papel de Homem de Aço, James Gunn consegue reativar o amor dos fãs pelo super-herói mais conhecido do selo. Com um roteiro ágil, o novo Superman não perde tempo e conta sua história de forma clara, objetiva e sem enrolações, sem se preocupar com origens ou universos conectados.

Além disso, Gunn acerta nos easter eggs e no fan service, que, quando usado de forma inteligente, soma na narrativa e ainda coloca um sorriso no rosto do público. O novo Superman mistura ingenuidade com o poder que tem nas mãos, pureza com responsabilidade e entrega tudo isso embalado em um filme que não está preocupado em reinventar a roda ou ser o suprassumo do cinema de super-heróis. Assim como seu protagonista, é um filme honesto, puro e despretensioso, que faz e entrega o que precisa ser feito com maestria.

