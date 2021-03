‘Sky Rojo’, série espanhola da Netflix, ganha 2ª temporada e data de estreia impressiona

Produção estreou há 10 dias e vai ganhar uma nova temporada ainda este ano; data já foi divulgada

Divulgação/Netflix/29.03.2021 Série 'Sky Rojo' foi renovada e terá segunda temporada ainda este ano



O sucesso da série “Sky Rojo”, produção original da Netflix, foi tanto que, 10 dias após a estreia da primeira temporada, a plataforma de streaming anunciou, nesta segunda-feira, 29, que a produção já foi renovada. O que impressionou é que a segunda temporada estará disponível ainda este ano e em apenas quatro meses – tendo a estreia marcada para o dia 23 de julho. A trama conta a história da fuga de três garotas de programa, interpretadas por Verónica Sanchez (Coral), Lali Espósito (Wendy) e Yany Prado (Gina), que acabam ferindo seu cafetão a ponto de deixá-lo em uma cadeira de rodas. Elas decidem partir mesmo sabendo que possuem grandes chances de morrer, pois não podem pedir a ajuda da polícia e estão sendo procuradas pela máfia. Na segunda temporada, os desafios dessa fuga prometem aumentar, já que novos obstáculos vão surgir no caminho das garotas.

Assim como a primeira temporada, a continuação da série contará com oito episódios de 25 minutos e o intuito é causar um impacto forte no telespectador. A produção é uma criação de Álex Pina e Esther Martínez Lobato, espanhóis responsáveis pelo sucesso “La Casa de Papel”. Segundo divulgado pela Variety, uma pesquisa feita pela Whip Media’s TV Time indica que na Espanha, a série chegou a superar “Falcão e o Soldado Invernal”, a aguardada série do universo Marvel lançada no Disney+.