Solteira, Marina Ruy Barbosa diz se beijaria algum participante do ‘BBB 21’

Atriz conversou com seguidores e deu a entender que não gosta de Karol Conká

A atriz Marina Ruy Barbosa está acompanhando fielmente o “BBB 21” e tem usado as redes sociais para comentar sobre o reality. Assim que começou o programa exibido na noite de domingo, 31, ela disse que estava com dó de Carla Diaz, que está se sentindo descocada dentro da casa, e acrescentou: “Esse BBB está um surto diário”. Uma seguidora falou que os participantes já entraram no jogo abalados psicologicamente e emocionalmente e a atriz comentou: “Mas tá todo mundo abalado psicologicamente pós 2020, né?”. Solteira, desde que anunciou o fim do seu casamento com o empresário Alexandre Negrão, Marina respondeu uma seguidora que quis saber em que ela daria uns beijos se estivesse no “BBB”. “Em ninguém”, afirmou a artista. Sobre sua torcida, ela declarou: “Projota, Carla e Juliette”. Assim como muitos telespectadores, a atriz também demonstrou que não está gosta da cantora Karol Conká no jogo. “Não dou conta da Karol. Leva ela para você, Mari”, brincou uma seguidora. Marina rebateu: “Pode ficar, meu anjo de luz (risos). A casa aqui está cheia”.

Genteeeeee! Esse BBB tá um surto diário. 😮 — Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) February 1, 2021

PROJOTA 🧡

CARLA 🧡

JULIETTE 🧡 — Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) February 1, 2021

Em ninguém. — Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) February 1, 2021