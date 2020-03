‘Soltos em Floripa’ ganha trailer que foca em casarão e comentaristas

Reprodução/YouTube Pabllo Vittar é uma das comentaristas convidadas de novo reality show do Prime Video



Novo reality show do Prime Video, “Soltos em Floripa” ganhou um novo trailer que dá detalhes do casarão em que os oito solteiros ficarão confinados, além de revelar mais da interação dos comentaristas com o programa.

Seguindo os moldes de “De Férias Com o Ex” e o gringo “Geordie Shore”, a atração vai reunir anônimos em uma casa em Florianópolis (SC) com direito a muita bebida, festas e pegação. O primeiro trailer revelou até troca de socos entre os participantes.

A ex-BBB Bianca Andrade, Felipe Tito, Pabllo Vittar, MC Carol, o sertanejo Mariano (da dupla com Munhoz) e o influencer John Drops vão comentar tudo o que acontece na casa dos “Soltos”.

“Soltos em Floripa” estreia no Prime Video dia 20 de março. Serão oito episódios, publicados sempre às sextas-feira e, às terças, o streaming exibirá o spin-off “Soltos em Floripa: A Resenha” com análises dos famosos.

Assista ao trailer: