‘Sorria’ surpreende ao liderar bilheteria americana com arrecadação de US$ 22 milhões

O terror “Sorria” alcançou o topo da bilheteria americana no seu fim de semana de estreia, arrecadando US$ 22 milhões. O longa superou a estreia da comédia romântica LGBTQIA+ “Mais que Amigos, Friends”, que somou apenas US$ 4,8 milhões. Segundo divulgado pela Variety, “Sorria” é uma das melhores estreias do ano no gênero terror, superando “Barbarian” (US$ 10 milhões) e “Convite Maldito” (US$ 7 milhões). A bilheteria do filme surpreendeu porque já superou os custos da produção, que teve um orçamento considerado modesto no valor de US$ 17 milhões. “É honestamente sensacional. Eu não gosto de usar hipérbole, mas isso superou nossas expectativas mais loucas”, comentou Chris Aronson, chefe de distribuição da Paramount, estúdio responsável pelo filme. O terror “Não Se Preocupe, Querida” perdeu força após seu lançamento e nesse fim de semana arrecadou US$ 7,3 milhões, somando uma bilheteria total de US$ 32,8 milhões nos Estados Unidos . “A Mulher Rei” veio na sequência com US$ 7 milhões, chegando a um total de US$ 46,7 milhões. O relançamento de “Avatar” arrecadou US$ 4,7 milhões. Para promover o longa, a Paramount usou uma estratégia de marketing que repercutiu nas redes sociais nos últimos dias. Atores foram colocados com sorrisos enormes e assustadores na arquibancada de jogos televisionados da MLB (Major League Baseball). “Sorria” é estrelado por Sosie Bacon, que vive uma terapeuta que é assombrada por alucinações após um de seus pacientes cometer suicídio.