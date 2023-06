Neymar é multado pela segunda vez por causa de lago artificial em sua mansão em Mangaratiba

Atacante ignorou as ordens da Secretaria de Meio Ambiente para interromper um projeto de construção não licenciado

LOIC VENANCE / AFP Neymar já tinha sido multado em pelo menos R$ 5 milhões



A Secretaria de Meio Ambiente de Mangaratiba multou o atacante Neymar pela segunda vez neste sábado, 24, depois que ele ignorou suas ordens para interromper um projeto de construção não licenciado em sua mansão na cidade que fica no estado do Rio de Janeiro, disseram fontes oficiais. O atacante já havia recebido uma multa de pelo menos R$ 5 milhões, depois que as autoridades encontraram “várias violações ambientais” na quinta-feira, 22, em sua propriedade de luxo em Mangaratiba, onde trabalhadores estavam construindo um lago artificial e uma praia. As autoridades isolaram o local e ordenaram que todas as atividades cessassem, mas jornalistas informaram que Neymar deu uma festa na mansão e mergulhou no lago. A prefeitura de Mangaratiba disse que os fiscais ambientais voltaram neste sábado e encontraram “movimentações” na área, “o que caracteriza não só o rompimento do embargo, mas, novas infrações ambientais”. E afirmou ainda que Neymar terá de pagar uma multa adicional de valor não especificado, com valor total a ser calculado após uma investigação completa, que deverá ser concluída na próxima semana.

Os inspetores descobriram que o projeto desviava o curso de um rio, captava água do rio sem autorização, realizava extensas escavações e trabalhos de terraplanagem e aplicação de areia de praia, tudo sem as autorizações necessárias. Neymar, de 31 anos, está se recuperando de uma cirurgia no tornozelo direito, a que foi submetido em Doha em março. O atacante não joga desde fevereiro e surgiram dúvidas sobre sua permanência no PSG. O camisa 10 comprou a mansão em Mangaratiba em 2016. Segundo reportagens, ela ocupa 10 mil metros quadrados de terreno e inclui heliporto, spa e academia.

*Com informações da AFP