Disney remove beijo gay de novo ‘Star Wars’ para exibição em Singapura

Jonathan Olley/Lucasfilm Ltd Filme estreou na semana passada e público ainda decide se gostou ou não do fim da saga



A Disney precisou remover uma cena de beijo gay de “Star Wars: A Ascensão Skywalker” para que o filme não ganhasse classificação etária para maiores de 18 anos em Singapura. As informações são do The Guardian.

O departamento de regulamentação do país informou que a própria Disney cortou o trecho, que tem duração de segundos nos momentos finais do filme, para garantir que a classificação indicativa não ultrapassasse os 13 anos de idade.

O casamento homossexual é ilegal em Singapura e, especificamente entre dois homens, é previsto pena de até dois anos de prisão. A lei não prevê punição para casal de mulheres, mas segundo a organização LGBT Stonewal casais formados por mulheres também são punidos no país.

Em cartaz desde a semana passada, o novo filme “Star Wars” tem dividido a opinião do público e o diretor J.J. Abrams já se manifestou dizendo que não é possível agradar a todos.