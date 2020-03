‘Stranger Things’: Elenco usa câmeras analógicas para filmar bastidores

Reprodução/Instagram Vídeo de bastidores mostrou reunião do elenco para a leitura do roteiro da 4ª temporada



A 4ª temporada de “Stranger Things” já está acontecendo e a Netflix compartilhou um vídeo nesta terça-feira (3) mostrando a reunião do elenco para a leitura dos novos roteiros.

No vídeo, os atores Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike), Noah Schnapp (Will), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), David Harbour (Hopper), Sadie Sink (Max), Charlie Heaton (JOnathan) e mais aparecem nos bastidores ao lado do resto da equipe.

A Netflix ainda não confirmou o lançamento dos novos episódios, mas a expectativa é que aconteça apenas em 2021. No mês passado, o primeiro teaser da 4ª temporada foi divulgado e revelou o retorno de Hopper à trama.

A próxima temporada da série pode ser dividida em duas partes, ou seja, os episódios filmados para encerrar a história poderão chegar como as quarta e quinta temporadas – a informação, no entanto, não foi confirmada pelo streaming.

