Streaming com produções de até 10 minutos encerra atividades seis meses após estreia

Plataforma Quibi tinha foco para consumo em smartphones e realizou séries com Anna Kendrick, Liam Hemsworth, Sophie Turner, entre outros grandes nomes de Hollywood

Divulgação/Quibi Quibi foi oficialmente lançado em abril de 2020



A plataforma de streaming Quibi, que tinha como proposta realizar produções de até 10 minutos no formato vertical para consumo em smartphones, encerrou as atividades seis meses após sua estreia oficial. Em comunicado divulgado à imprensa na quarta-feira (21), Jeffrey Katzenberg, fundador do site, anunciou que a empresa oferecerá o conteúdo e as ferramentas originais do streaming para outras empresas. Inovador, ao longo do último ano o Quibi anunciou diversas produções com grandes nomes de Hollywood: os atores Anna Kendrick, Liam Hemsworth, Sophie Turner, Kevin Hart, o criador de “Rick e Morty”, Justin Roiland, são alguns nomes que tinham projetos com a plataforma. Empresas jornalísticas como a BBC News, CBS News e TMZ também tinham conteúdos originais no Quibi.

Presidente da Quibi, Meg Whitman, disse que o lançamento do streaming durante a pandemia de coronavírus impactou nas operações da plataforma, mas destacou que não foi a único motivo pelo encerramento das atividades, lembrando que os concorrentes conseguiram manter suas audiências no mesmo período. Katzenberg investiu aproximadamente US$ 2 bilhões no Quibi, que foi lançada oficialmente em abril de 2020.