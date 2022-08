Streamings da Disney passam a Netflix em número de assinantes

Combo Disney +, Hulu e Star+ chegou a 221 milhões de assinantes no mês de julho

Divulgação/Disney+ Disney+ é o carro chefe da Walt Disney Co.



A Netflix parece estar perdendo o domínio em serviços de streaming. O site ‘The Hollywood Reporter‘ anunciou que a Disney ultrapassou o número de assinantes da plataforma com seu combo Disney +, Hulu e Star+. No mês de julho foram 221 milhões de assinantes contra 220,7 milhões da Netflix. É a primeira vez que a marca do Mickey lidera nesse quesito. Dono do catálogo inédito da Marvel Studios, o Disney+ é o que mais atrai assinantes, somando 14,4 milhões no terceiro trimestre e totalizando 152,1 milhões. O Hulu chegou a 46,2 milhões e o Star+ 22,8 milhões. Os números surpreenderam os empresários da Walt Disney Co. que também viu a receita subir para R$ 106 bilhões, batendo a projeção de R$ 96 bilhões.