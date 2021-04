Novo ‘Transformers’ deve ser protagonizado por Anthony Ramos, estrela do musical ‘Hamilton’

Paramount prepara uma sequência para a famosa franquia de filmes sobre carros que viram robôs

Reprodução/Instagram/anthonyramosofficial/01.04.2021 Anthony Ramos está negociando com a Paramount para protagonizar 'Transformers'



Sucesso de bilheteria, “Transformers” vai ganhar uma nova sequência e, segundo divulgado pelo site Deadline, o ator Anthony Ramos estaria em negociação com a Paramount para protagonizar o longa, que terá direção de Steven Caple Jr. e roteiro de Joby Harold. Caso a negociação avance, a próxima etapa é Anthony fazer testes de vídeo com a atriz que deve estrelar o longa junto com ele. O ator ficou conhecido por integrar o elenco original do musical “Hamilton”, um fenômeno da Broadway que está disponível no Disney+. O artista também protagonizou a adaptação cinematográfica do musical “In The Heights”, que assim como “Hamilton” é uma criação de Lin-Manuel Miranda. O musical chegará aos cinemas e ao HBO Max no dia 11 de junho, nos Estados Unidos, já o novo “Transformers” ainda não tem previsão de estreia. O primeiro filme da franquia chegou aos cinemas em 2007 e tinha como protagonistas Shia LaBeouf e Megan Fox. A história de ficção científica dos carros que viram robôs foi inspirada na linha de brinquedos Hasbro e, logo, caiu no gosto do público.