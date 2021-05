Sucesso da NBC, série ‘This is Us’ termina na 6ª temporada

Com a 5ª temporada em exibição, elenco deve começar as gravações do último ano no verão

A série ‘This is Us’, da NBC, se encaminha para o fim. Segundo as revistas ‘The Hollywood Report’ e ‘Variety’, a produção terminará na próxima temporada, em seu sexto ano de exibição. Atualmente com a 5ª temporada em exibição nos Estados Unidos e no Brasil, o último ano da série deve começar a ser gravado no verão norte-americano (entre junho e setembro), com previsão de estreia para o fim do ano e começo de 2022. O anúncio não é novidade, já que há algum tempo a equipe criativa da série já admitiam que encerrariam a história em seu sexto ano. A produção é uma criação de Dan Fogelman (criador de ‘Galavant’ e ‘The Neighbors’) e acompanha vida de três irmãos durante épocas diferentes: na infância, na adolescência e na vida adulta, em tramas paralelas. O elenco conta com Justin Hartley (‘Smallville’), Chrissy Metz (‘American Horror Story’), Sterling K. Brown (‘American Crime Story: The People v. O.J. Simpson’), Milo Ventimiglia (‘The Whispers’) e Mandy Moore (série ‘Red Band Society’).