‘Superman’ ganha data de pré-venda e sessão antecipada

Superman é o grande assunto do universo cinematográfico em 2025 e a expectativa envolvendo o novo filme do personagem está altíssima. Desde que James Gunn assumiu as rédeas criativas da DC, o novo longa de Clark Kent gera curiosidade e os fãs apostam alto nesse recomeço. Assim como outros grandes lançamentos, Superman ganhará sessões antecipadas, que acontecerão a partir do dia 8 de julho. A pré-venda dos ingressos começa dia 11/6 e o filme chega oficialmente dia 10 de julho nos cinemas.

