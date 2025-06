‘O Telefone Preto 2’ ganha trailer intenso com Ethan Hawke e Mason Thames; assista

A sequência do terror psicológico promete repetir o sucesso do primeiro longa; a data de estreia foi marcada para 16 de outubro pela Universal Pictures

Reprodução/Youtube/Universal Pictures Brasil A trama vai acompanhar a vida de Finn, agora com 17 anos, tentando retornar para sua rotina após a experiência traumática no cativeiro



“O Telefone Preto” foi uma das boas surpresas de 2021 e o terror psicológico ganhará um novo capítulo. A sequência marca o retorno do elenco original, com Mason Thames e Ethan Hawke, além do diretor, Scott Derrickson, que assinou a primeira parte da história. Por falar em história, a trama vai acompanhar a vida de Finn, agora com 17 anos, tentando retornar para sua rotina após a experiência traumática no cativeiro.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Porém, o mundo do protagonista vira de ponta cabeça quando sua irmã caçula, Gwen, começa a receber ligações do telefone preto em seus sonhos. Com a data de estreia marcada para 16 de outubro, a Universal Pictures liberou o primeiro trailer oficial e o pôster.

Confira o trailer abaixo