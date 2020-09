‘Supernatural’: Jensen Ackles vai levar para casa o Impala dos irmãos Winchester

Série estreia episódios finais da 15ª temporada a partir de outubro

Reprodução Chevrolet Impala 1967 preto que viveu aventuras por 15 anos com os irmãos Winchester vai ser guardado por Dean



O ator Jensen Ackles, o Dean da série “Supernatural“, vai ficar com um souvenir especial da produção: o Chevrolet Impala 1967 preto que transportou os irmãos Winchester ao longo de 15 temporadas. Ackles fez a revelação em entrevista ao Digital Spy, dizendo que foi preciso muita lábia para conseguir ficar com o presente especial. “Eu definitivamente vou levar algo do set para casa. Uma coisa na qual estou de olho desde o primeiro dia de filmagens. Mas está tudo bem, não vou precisar roubar. Eu consegui permissão. Pedi e implorei por anos, até que finalmente me deixaram sair dirigindo o Impala do set”, disse.

Jared Padalecki, que viveu o Sam, contou que também tem lembranças das gravações em casa, mas nada tão imponente como o do colega.”Eu tenho muitas coisas do set em casa, mas não vou dizer o que são, jamais me entregaria. Elas ficarão comigo para sempre, vou guardá-las bem”, explicou. “Supernatural” estreia seus episódios finais a partir de 8 de outubro na TV americana e já ganhou um trailer emocionante para preparar os fãs para a despedida.