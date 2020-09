1º grande filme a estrear na pandemia, ‘Tenet’ arrecada US$ 20 mi em estreia nos EUA

Megaprodução de US$ 200 milhões ainda não chegou às grandes cidades americanas como Nova York e Los Angeles

Reprodução Robert Pattinson e John David Washigton estrelam novo filme de Christopher Nolan



O suspense “Tenet”, novo filme do diretor Christopher Nolan e a primeira superprodução a chegar aos cinemas em plena pandemia de Covid-19, arrecadou US$ 20,2 milhões nos Estados Unidos e no Canadá, de acordo com as estimativas do portal Box Office Mojo. Em um contexto normal, esses números seriam decepcionantes para um longa-metragem com US$ 200 milhões de orçamento, mas apenas 65% do mercado americano está funcionando, e ainda com capacidade limitada nas salas de cinema.

“Tenet” está sendo exibido em 2.800 cinemas dos EUA, quantidade muito abaixo da habitual para uma produção deste nível. Grandes cidades, como Nova York, Los Angeles, Seattle e San Francisco, ainda não reabriram as salas. “No território doméstico (EUA e Canadá), embora nossos resultados mostrem que o filme tenha agradado tanto como outro anteriores (de Nolan), como ‘Dunkirk’, literalmente não há contexto para comparar os resultados de um filme lançado durante uma pandemia. Estamos em um cenário sem precedentes, qualquer comparação com o mundo de antes da Covid-19 seria injusto e infundado”, informou a Warner Bros em comunicado.

No mercado internacional, o filme arrecadou US$ 126 milhões, totalizando US$ 146,2 milhões com duas semanas em cartaz. Deste montante, US$ 30 milhões procedem da China. Analistas consultados pela revista Variety afirmam que o filme precisa arrecadar US$ 500 milhões para que o estúdio não perca dinheiro – é preciso somar os gastos com publicidade. O elenco de “Tenet”, um dos filmes mais esperados do ano, conta com John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh e Elizabeth Debicki.

*Com EFE