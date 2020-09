Filme de David Fincher sobre bastidores de ‘Cidadão Kane’ ganha imagens

‘Mank’ tem Gary Oldman e Amanda Seyfried no elenco e vai explorar conflito em set de um dos maiores clássicos do cinema

Reprodução/Twitter/Netflix Gary Oldman será Herman J. Mankiewicz, roteirista de 'Cidadão Kane', filme de Orson Welles



O próximo filme de David Fincher (“Garota Exemplar”), “Mank“, teve suas primeiras imagens reveladas pela Netflix. Em preto e branco, as fotos trazem Gary Oldman e Amanda Seyfried em destaque. O longa vai contar a história dos bastidores de um dos maiores clássicos do cinema norte-americano: “Cidadão Kane”, filme de 1941 dirigido por Orson Welles. A trama vai acompanhar a relação de Welles com o roteirista Herman J. Mankiewicz, que será interpretado por Oldman. Tom Burke, intérprete de Welles, ainda não teve o seu visual revelado. O roteiro de “Mank”, escrito por Eric Roth, é baseado em uma história desenvolvida pelo pai de David Fincher, Jack Fincher, que morreu em 2003.

A previsão é que “Mank” estreie até novembro na Netflix, já que o filme, que tinha a intenção de ser lançado em festivais, deve chegar direto no streaming por causa da pandemia de coronavírus. A plataforma de streaming ainda não confirmou a data de lançamento da produção. Os atores Lily Collins, Arliss Howard e Tom Pelphrey completam o elenco.

Confira as imagens abaixo: