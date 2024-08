A terceira temporada de ‘Ted Lasso’ foi encerrada há pouco mais de um ano, e na época, os showrunners garantiram que aquela seria a fase final da atração, vencedora de 13 prêmios Emmy

Divulgação/ Apple TV A nova fase da produção da Apple TV+ está prevista para iniciar em 2025



A série “Ted Lasso” foi confirmada para uma quarta temporada na Apple TV+ com todo o elenco, incluindo Jason Sudeikis. A nova fase da produção está prevista para iniciar em 2025. A nova temporada deve garantir, ainda, que Hannah Waddingham, Brett Goldstein e Jeremy Swift reprisem seus papéis originais nos novos episódios. A lista também inclui Brendan Hunt e Juno Temple para a próxima leva de episódios, de acordo com o Deadline. Há expectativa também de que a plataforma de streaming entre em contato com os demais atores para acertar possíveis retornos.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A terceira temporada de “Ted Lasso” foi encerrada há pouco mais de um ano, e na época, os showrunners garantiram que aquela seria a fase final da atração. Por isso, a notícia da renovação pegou o público de surpresa. “Ted Lasso” ganhou um total de 13 prêmios Emmy, o mais importante da TV, solidificando seu lugar como uma das produções mais aclamadas do momento. O sucesso da série se deve, em grande parte, ao enredo envolvente e ao carisma de seus personagens.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carolina Ferreira