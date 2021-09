Terceira temporada de ‘Sex Education’ traz personagem que vai movimentar a série da Netflix; veja quem é

Cal (Dua Saleh) representará um novo espectro LGBTQIA+ na reestreia da atração; novos episódios estão disponíveis na plataforma desde sexta, 17

Reprodução/ netflix Dua Saleh, pessoa não binária, será intérprete de Cal



A terceira temporada de “Sex Education”, série de sucesso da Netflix, estreou nesta sexta-feira, dia 17, e traz em seu elenco uma novidade que promete movimentar a trama. Neste novo ano da produção, os fãs conhecerão o primeiro personagem não binário do elenco: Cal, que será interpretado por Dua Saleh, também uma pessoa não binária. De acordo com Laurie Nunn, criadora da série, a ideia de inserir Cal no roteiro veio de uma reunião. “Na sala dos escritores, discutíamos quais partes do espectro LGBTQ nós ainda não tínhamos englobado, e o personagem de Cal acabou se apresentando como uma extensão natural dessa discussão”, contou Nunn em entrevista à Netflix. “Nós sabíamos que o personagem traria uma nova perspectiva para a série. Trabalhamos juntamente com consultores não binários para ter certeza de que essa narrativa seria abordada de forma autêntica”, completou.

Natural de Kassala, no Sudão, Dua Saleh tem um extensa carreira na música, com dois EPs lançados entre 2019 e 2020. O seu papel como Cal será o primeiro em uma grande série. “É uma pessoa não binária com espírito muito livre, adora patinar, fumar maconha e amar. Para mim, esse personagem foi muito bem pensado pelo jeito como fala com as pessoas, como encara os desafios e a maneira como trata os demais com sutileza. Acho que o que mais me atrai em interpretar Cal é o fato de a sua jornada não ser só sobre traumas. Nem todas as pessoas não binárias podem dizer o mesmo sobre os papéis os quais têm a oportunidade de interpretar”, exaltou Saleh.

Porém, Cal não será a única pessoa não binária nesta terceira temporada de “Sex Education”. A personagem Layla (Robyn Holdaway) se identifica de maneira semelhante, mas mostrará uma personalidade diferente. “Eu acho lindo ver pessoas não binárias sendo retratadas nas telas de um jeito que quebre com o senso comum de que são todas iguais”, disse Dua. A oportunidade de interpretar um personagem negro não binário tem animado Saleh, que contou o que espera do público. “Eu quero que as pessoas se sintam validadas. Quero que as pessoas pensem: ‘Nossa, eu me vejo nesta série. Eu me vejo em uma grande mídia’. Isso é o que eu mais quero”, finalizou.