Thais atende o Big Phone, se imuniza e coloca Juliette no paredão

Formação do paredão contará ainda com o indicado do líder, Arthur, e o mais votado da casa; haverá prova bate-volta, que salvará um dos participantes

Reprodução/ Twitter @thaisfbraz Participante garantiu mais uma semana na casa



A participante Thais, do ‘Big Brother Brasil 21‘ atendeu o Big Phone no final da tarde deste domingo, 7, se imunizou e colocou Juliette no paredão. Antes da ligação, Sarah e Juliette estavam imunes enquanto Thais e Karol Conká estavam emparedadas. Ao atender o Big Phone, a participante ganhou o poder de inverter um emparedado e um imune. Como ela estava no Paredão, ela se tirou e colocou Juliette na disputa. Com a decisão, Sarah também chega à formação desse domingo imune e Karol chega emparedada. Além da cantora e da advogada, outros dois participantes serão indicados, um através do voto do líder, Arthur, e outro será indicado pela votação da casa. Haverá, ainda, a prova bate-volta, que irá salvar um dos quatro emparedados.