Os rapazes vêm aí: ‘The Boys’ será exibida na TV aberta a partir de agosto

Série do Prime Video deve entrar a partir de 15 de agosto na faixa da madrugada do SBT

Um dos maiores sucessos do Prime Video agora será exibido na TV aberta. A série “The Boys” foi confirmada na grade de programação do SBT a partir de agosto. A informação foi adiantada pelo portal Na Telinha e confirmada pela assessoria de imprensa da emissora de Silvio Santos. Acompanhando heróis sem moral e um grupo de humanos que tenta combatê-los, “The Boys” estreará á sua primeira temporada na TV aberta a partir de 15 de agosto. Já o segundo ano da produção chega em setembro ao Prime Video, que já garantiu a terceira temporada da série.

O conteúdo explícito e violento da produção a colocou na faixa da madrugada do SBT, sempre aos sábados, às 00h15, depois de Bake Off Brasil, reality show culinário da emissora. “The Boys” é baseada na HQ de Garth Ennis e, em seu segundo ano, Butcher e seus aliados precisam criar novas estratégias para enfrentar os vilões que se passam por heróis da cidade. A série foi criada por Seth Rogen, Evan Goldberg e Eric Kripke. “Se você gosta de ‘The Boys’, você terá mais! Ainda bem!”, disse Rogen ao lado de Goldberg quando anunciou a terceira temporada. O produtor informou que não há data para o início das gravações da terceira parte da produção. “Quando poderemos filmar a 3ª temporada? Ninguém sabe! Espero que em algum momento desta década”, brincou.