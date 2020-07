‘The Umbrella Academy’: Netflix libera cena inicial eletrizante da 2ª temporada

Novos episódios estreiam dia 31 de julho no catálogo do streaming

Reprodução/YouTube Heróis desembarcam em meio a conflito entre americanos e russos na cena inicial da 2ª temporada



A Netflix liberou nesta quarta-feira (29) os minutos iniciais da segunda temporada “The Umbrella Academy“. A cena eletrizante mostra que os heróis desembarcaram em um conflito entre americanos e russos e, durante o combate, uma grande explosão surpreende os jovens. A plataforma streaming também divulgou nesta semana um resumão de tudo o que aconteceu no ano anterior para preparar os fãs para os novos episódios.

Os atores Aidan Gallagher, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan e Cameron Britton foram os responsáveis por recontar os eventos da primeira temporada da série. Em menos de 12 minutos, eles reviveram todas as aventuras do grupo de heróis.

Com Ellen Page no elenco, a produção é baseada na HQ criada por Gerard Way e ilustrada pelo brasileiro Gabriel Bá. Na trama, mais de 40 crianças nascem ao mesmo tempo em diferentes lugares do mundo e um homem adota sete delas para treiná-las como heróis, já que todas possuem superpoderes. A segunda temporada de “The Umbella Academy” estreia no dia 31 de julho.

Veja a cena da 2ª temporada:

Assista ao resumão da 1ª temporada: