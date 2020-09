‘The Boys’ terá spin-off com jovens heróis em universidade da Vought

Anúncio de nova série acontece após segunda temporada de ‘The Boys’ se tornar o lançamento mais assistido da plataforma streaming

Reprodução/Instagram/theboystv 'The Boys' acompanha grupo de heróis babacas que são controlados por uma empresa



De olho no sucesso estrondoso de “The Boys“, o Prime Video já desenvolve uma série spin-off sobre os heróis controlados pela Vought. Segundo informações da Variety, o projeto está em fase inicial e será comandado por Craig Rosenberg, produtor-executivo de “The Boys” e que atuará como roteirista e showrunner do novo programa. O criador do original, Eric Kripke, será produtor-executivo do spin-off juntamente com Seth Rogen, Evan Goldberg e James Weaver — todos envolvidos nos bastidores do original.

A nova série, ainda sem título, acompanhará jovens heróis em uma universidade exclusiva para os “supes”, que será administrada pela Vought. Descrita como “parte seriado universitário, parte ‘Jogos Vorazes'”, a produção vai explorar a competitividade dos iniciantes para conseguir os melhores contratos nas principais cidades americanas, usando e abusando dos mesmo elementos gráficos que alçaram “The Boys” ao sucesso mundial.

O anúncio do spin-off acontece logo após “The Boys” quebrar recorde audiência no Prime Video com a estreia da segunda temporada, se tornando o lançamento mais assistido de todos os tempos da plataforma. Segundo a Amazon, a audiência dos novos episódios subiu 89% em relação à primeira temporada. “The Boys” já foi renovada para um terceiro ano e confirmou o ator Jensen Ackles, de “Supernatural”, no elenco.