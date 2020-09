‘The Crown’: Princesa Diana aparece em primeiras imagens da 4ª temporada

Emma Corrin será a jovem princesa que viverá romance com o Príncipe Charles em série sobre a família real britânica

Reprodução/Twitter/TheCrownNetflix Novos episódios de 'The Crown' estreiam no dia 15 de novembro na Netflix



As primeiras imagens da nova temporada de “The Crown” foram divulgadas pela Netflix nesta terça-feira (29). As fotos revelam o visual de Gillian Anderson como Margaret Thatcher e Emma Corrin no papel da princesa Diana. A quarta temporada da série sobre a família real britânica estreia em 15 de novembro. No novo ano, a trama vai retratar os anos 70 e 80 no Reunido Unido, quando a família começa a buscar uma noiva para o Príncipe Charles (Josh O’Connor). A relação e os conflitos entre a Rainha Elizabeth (Olivia Colman) e Thatcher também devem ser o foco dos próximos episódios.

Veja as imagens: