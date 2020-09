‘Todo Mundo Odeia o Chris’: Terry Crews agradece brasileiros no aniversário da série

Produção finalizada em 2009 mantém até hoje fãs no país e o protagonista Tyler James Williams também respondeu dúvidas dos fãs no Twitter

Reprodução/Instagram/terrycrews Terry Crews fez mensagem e legenda em português para homenagear fãs brasileiros



“Todo Mundo Odeia o Chris” completou 15 anos desde sua estreia na última semana e o ator Terry Crews agradeceu aos fãs brasileiros pelo sucesso da série até os dias de hoje. Com mensagem em português, o eterno Julius, que atualmente estrela “Brooklyn Nine-Nine“, escreveu: “Julius ama TODOS vocês!!! Obrigado por (sic) 15 anos”. Tyler James Williams, que viveu o comediante Chris Rock na produção sobre sua infância, tirou as principais curiosidades do público, além de comentar sobre um possível reboot e esclarecer o episódio final da produção em uma thread no Twitter.

Esta não foi a primeira vez que Terry Crews mandou uma mensagem para o Brasil. No primeiro semestre deste ano, ele compartilhou em suas redes sociais um vídeo se arriscando no português para homenagear os fãs do país. “Oi gente. Te amo Brasil. Obrigado por apoiar ‘Everybody Hates Chris’ e ‘Brooklyn 99′”, disse o ator. “Todo Mundo Odeia o Chris” foi exibida originalmente entre 2005 e 2009 pela UPN, emissora que foi incorporada pela Warner Bros. e virou a CW. Por aqui, a série fez sucesso com reprises na TV Record.