‘The Voice+’: saiba detalhes de como será a edição para maiores de 60 anos

Atração que estreia neste domingo, 17, busca dar oportunidade para artistas que ainda sonham com uma carreira na música

Divulgação/Globo 'The Voice+' estreia neste domingo e contará apenas com participantes acima de 60 anos



O “The Voice+“, edição do reality show musical da Globo que conta apenas com participantes acima de 60 anos, estreia neste domingo, 17. Claudia Leitte, Daniel, Mumuzinho e Ludmilla são os jurados da atração. Já a apresentação fica a cargo de André Marques e Thalita Rebouças. O programa promete trazer histórias variadas, entre pessoas que sempre quiseram cantar, mas nunca tiveram a chance, outras que foram trabalhar em outras áreas e buscam retomar a carreira e até backing vocals de cantores famosos em busca de carreira solo. “Não se trata de um programa que só vai ter música do passado. Tem do passado, do repertório atual… Os candidatos queriam cantar músicas novas, também. 60+ é uma idade cronológica, mas não é uma idade emocional”, contou o diretor artístico, Creso Eduardo Macedo.

Mumuzinho concordou e acrescentou: “As histórias de vida dessas pessoas é que impactam. A voz é só um detalhe. A gente está aprendendo muito, o programa está muito universal”. Claudia Leitte afirmou que “a nossa relação com o tempo é muito injusta”, e citou nomes como Madonna, 62, e Bell Marques (do Chiclete com Banana), 68 anos, como exemplos de vitalidade no mundo da música. Daniel, por sua vez, destacou: “Quando era mais jovem, ouvia falar ‘tenho 60 anos’ e achava que a pessoa era bem mais velha do que acho hoje. Não sei se é justamente porque estou um pouco mais maduro, também. As pessoas de 60 anos, hoje, não aparentam ter 60 anos”.

A mais jovem do grupo, Ludmilla, conta que chegou a titubear um pouco antes de aceitar o convite para ser técnica do “The Voice+”: “Caramba, a galera vai cair matando em cima de mim por eu ter só 25 anos e estar julgando a galera que é bem mais madura que eu. Mas botei na ponta do lápis. Olha tudo que eu já consegui construir na vida, onde consegui chegar. Sou muito determinada. Sei o que o público gosta de ouvir. […] Vi que sim, tenho capacidade para estar ali”, concluiu. Os jurados ainda refletiram sobre como querem que suas vidas estejam ao chegar aos 60 anos. Ludmilla almeja ficar ainda mais rica e famosa, Claudia Leitte planeja continuar fazendo shows e Mumuzinho pensa em passar seu tempo jogando cartas e dividindo experiência com os mais jovens.

Como vão ser as fases do “The Voice+”

Ao todo, o reality show terá cinco etapas. Confira mais detalhes abaixo.

Audições às cegas

Os candidatos se apresentam e são avaliados pela voz. Os técnicos que aprovam a cantoria viram a cadeira. Caso mais de um jurado faça isso, o participante escolhe com qual fica. Serão aprovados 48 cantores, 12 para o time de cada cantor.

Tira-teima

Apresentações individuais dos participantes. Os técnicos precisarão escolher oito vozes de fora de seu time para permanecer na disputa, eliminando as outras quatro.

Top dos Tops

Novamente em apresentações individuais, cada jurado deverá escolher quatro dos oito participantes restantes para permanecer na disputa.

Semifinal

Assim como na fase anterior, os técnicos precisam eliminar metade dos cantores de sua equipe, restando apenas dois participantes de cada um, ou seja, oito no total, para a grande final.

Final

Após os oito finalistas se apresentarem ao vivo, o vencedor do The Voice+ será escolhido pelo público.

O “The Voice+” estreia hoje e vai ao ar nas tardes de domingo, na Globo. Para o processo de seleção para o programa, a produção do “The Voice+” decidiu fazer diferente devido a pandemia da Covid-19 e realizou conversas remotas por vídeo com os candidatos, que foram analisados por uma banca virtual de avaliadores.

*Com informações da Agência Estado.