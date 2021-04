Thelma Assis rebate críticas por torcer para Gilberto no ‘BBB 21’: ‘Não vou deitar para basculho’

Ex-BBB disse que torcida de reality show se tornou ‘tóxica’ e que não tem nada contra Juliette

Reprodução/Instagram/thelminha Thelma disse que passou a ser criticada em todas as redes sociais



Thelma Assis, vencedora do “BBB 20”, passou a ser atacada nas redes sociais pela torcida de Juliette após declarar sua torcida para Gilberto. Cansada das críticas que vem recendo, a ex-BBB decidiu se pronunciar nos stories do Instagram. “Quem me conhece sabe que eu não gosto de biscoito, não gosto de polêmica. Fico no meu lugar quieta. Ninguém é obrigado a seguir ninguém e você não precisa ficar desmerecendo ninguém para tentar enaltecer outras pessoas. Sempre assisti ‘BBB’ aqui do meu sofá e sempre me identifiquei com alguém, sempre torci. Ano passado eu estava lá dentro e não tinha noção do que tinha virado torcida de reality show aqui fora e do quando isso está sendo tóxico. Não dá para generalizar, mas não dá para ser ingênua”, afirmou a médica. Além de ser xingada em todas as suas redes sociais, Thelma também está sendo ofendida no perfil de uma marca da qual é garota propaganda.

Durante o desabafo, a ex-BBB explicou que declarou torcida para Gilberto em janeiro, quando a Globo divulgou quem seriam os participantes do “BBB 21” e ela gostou da história do doutorando em economia. “Não tenho nada contra a Juliette, não tenho nada contra ela, nunca falei nada dela e acho uma bobagem tudo isso. Estamos vivendo em um mundo tão ruim e vocês ficam queimando energia ofendendo as pessoas e por pura besteira, porque provavelmente quando ela sair a gente vai ficar trocando elogio aqui fora e vocês, trouxas, ficam perdendo tempo criando rivalidade feminina”, disse Thelma. “Não vou deitar para torcida de reality show. Vocês estão perdendo tempo, vão ler um livro. Fui rejeitada com três dias de vida, venho fazendo meu corre, conquistando minhas coisas, agora não vou deitar para basculho, como diria Gilberto”, finalizou.