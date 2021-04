Ex-BBB’s se recusaram a participar do documentário de Karol Conká; saiba detalhes

‘A Vida Depois do Tombo’, disponível no Globoplay, fez a rapper enfrentar os traumas do ‘BBB 21’

Reprodução/Globoplay/29.04.2021 Karol Conká ganhou um documentário no Globoplay após sua polêmica passagem no 'BBB 21'



O “BBB 21” marcou a vida de Karol Conká de uma forma que nem ela e nem a Globo esperavam. Eliminada com 99,17% dos votos em um paredão triplo, a rapper possui a maior rejeição da história do reality, isso porque mostrou na casa que seu temperamento é muito diferente do que o público imaginava. Além de sair “cancelada”, a artista chegou até a perder seguidores em certos momentos e sua saída foi celebrada como final de Copa do Mundo. Buscando limpar a imagem da artista, a Globoplay lançou nesta quinta-feira, 29, o documentário “A Vida Depois do Tombo”, título que faz referência a música mais famosa de Karol, Tombei. A série documental mal estreou e já está entre os assuntos mais comentados do Twitter e o que tem chamado atenção do público é que os ex-BBB’s que foram convidados para participar da produção não aceitam o convite para se reencontrar com Karol.

Para fazer a ex-BBB reviver suas polêmicas que protagonizou dentro da casa mais vigiada do Brasil foi criado uma espécie de caleidoscópio em que telas gigantes reproduziam cenas do programa. Foi nesse momento que a cantora descobriu que Arcrebiano e Carla Diaz não aceitaram participar do documentário, já Lucas Penteado não quis se encontrar pessoalmente com Karol e mandou apenas um recado, a única que topou sentar de frente com artista foi Lumena, sua amiga dentro da casa. Além da recusa dos ex-BBB’s com quem Karol protagonizou seus principais conflitos, também foi explicado no documentário que a música Tombei não pode ser usada na íntegra porque Zegon, coautor da canção, não autorizou. A ideia do documentário é tentar mostrar um outro lado de Karol Conká para, assim, explicar o que a motivou a ter atitudes que chocaram tanto o público do “BBB 21”, agora resta saber se essa estratégia da Globo vai funcionar.

Bil recusou aceitar do documentário sobre a Karol Conka pic.twitter.com/bO41PHpAoN — Garoto do blog (@garotxdoblogofc) April 29, 2021

Fui ver a participação da Carla no documentário da Karol ConKa 🆘 pic.twitter.com/nApQ0pooXw — Gio – 05 DIAS! 👨🏽‍💻🌵🏍 (@GiovanneTeamBR) April 29, 2021

Achei corajoso demais da parte de Lumena aparecer no documentário, botar a cara, assumir os erros, não se isentar de responsabilidade, etc. A postura que ela assumiu desde que saiu do reality é muito digna e tá sendo bonito de ver — Alexandre (@Iexandre) April 29, 2021

lumena achou que ia conversar com a mamacita no documentário e acabou sobrando pra ela também kkkkkkk#bbb21 #avidadepoisdotombo pic.twitter.com/oQYdfYcvHS — kinhos (@imarkinhos) April 29, 2021

O ranço que eu tinha da lumena e Karol Konka vulgo MAMACITA voltou com todas minhas forças! É nítido que ela não se arrependeu de NADA!!!! #avidadepoisdotombo #KarolConka #BBB21 pic.twitter.com/TtPWbBh4op — Dayvson Moura (@dayvsoon) April 29, 2021