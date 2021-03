‘Thundercats’ vai virar filme e terá o mesmo diretor de ‘Godzilla vs. Kong’

Adam Wingard explicou que não quer fazer um live-action para não ficar similar a adaptação de ‘Cats’

Reprodução/30.03.2021 'Thundercats' vai ganhar uma adaptação para o cinema



Famosa nos anos 1980, o desenho animado “Thundercats” vai ganhar uma adaptação para o cinema e quem vai comandar o projeto é o diretor de “Godzilla vs. Kong”, Adam Wingard. A Warner Bros. é o estúdio por trás dessa produção que terá roteiro Wingard e Simon Barrett. Um detalhe é que curioso é que, em entrevista ao Deadline, o diretor explicou que não pretende fazer uma versão live-action para não correr o risco de o filme ficar parecido com a adaptação de “Cats”, filme inspirado no musical da Broadway que rendeu muitas críticas negativas e uma baixa bilheteria. “Não quero reinventar a aparência deles. Eu quero que eles se pareçam com os Thundercats”, afirmou o diretor. A ideia de Adam é mesclar animação com CGI, que são imagens geradas por computação gráfica. A animação foi ao ar originalmente entre 1985 e 1989, mas uma nova e repaginada temporada do desenho foi criada pelo Cartoon Network em 2011. O canal voltou a explorar esse universo em 2020, com a animação “Thundercats Roar”. O filme inspirado no herói meio humano, meio felino ainda não tem previsão de estreia.