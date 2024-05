Todas as temporadas da série ‘The Handmaid’s Tale’ chegam ao Prime Video

Baseada no romance de Margaret Atwood, a série redefiniu o gênero distópico na televisão e tem sido aclamada por sua narrativa poderosa e atuação marcante de Elisabeth Moss

Divulgação/Prime Video Estrelada por Elisabeth Moss, a série trouxe uma nova dimensão ao personagem de June e inspirou discussões sobre direitos humanos e opressão



Atenção, fãs de séries distópicas: todas as temporadas de “The Handmaid’s Tale” estarão disponíveis no Prime Video. Esta notícia é um verdadeiro presente para aqueles que têm acompanhado a angustiante trajetória de June Osborne em sua luta contra o regime opressor de Gilead. Baseada no romance seminal de Margaret Atwood, a série tem sido aclamada por sua narrativa poderosa, performances intensas e seu olhar crítico sobre temas atuais e atemporais.

Desde sua estreia, “The Handmaid’s Tale” redefiniu o gênero distópico na televisão, mergulhando os espectadores em um mundo onde a liberdade é um luxo e a resistência é vital. A série, estrelada por Elisabeth Moss, não apenas trouxe uma nova dimensão ao personagem de June, mas também inspirou discussões profundas sobre direitos humanos, opressão e a resiliência do espírito humano.

Com todas as temporadas agora disponíveis no Prime Video, é a oportunidade perfeita para revisitar cada momento impactante ou para novos espectadores descobrirem esta obra-prima moderna. Prepare sua pipoca e ajuste seu sofá: Gilead espera por você no Prime Video.