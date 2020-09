‘WandaVision’ ganha 1º trailer com realidade bagunçada por Feiticeira Escarlate; assista

Série da Marvel para o Disney+ apresentou trailer completo durante o intervalo do Emmy 2020

Reprodução/YouTube Visão e Feiticeira Escarlate vivem em múltiplas realidades em nova série da Marvel



“WandaVision” teve o seu primeiro trailer revelado durante o intervalo do Emmy 2020. A série da Marvel, que teve a estreia mantida para 2020, vai acompanhar a vida do casal Feiticeira Escarlate (Wanda) e Visão. O vídeo ainda não revela detalhes sobre a trama, mas já deixa claro que a Feiticeira irá usar seus poderes para brincar com as diversas possibilidades da realidade. Numa delas, ela e o Visão estão “vivendo” em uma série dos anos 50 como a família perfeita. Em outros flashes, eles aparecem com filhos e roupas dos anos 80. No “mundo real”, Visão aparece desorientado tentando entender o que está acontecendo. Ainda sem data de estreia, “WandaVision” será lançada no Disney+.

Veja o trailer: