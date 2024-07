Tom Cruise se pendura em avião durante filmagens de novo ‘Missão: Impossível’

Ao longo da franquia, ator já realizou várias sequências de ação arriscadas, incluindo saltos em queda livre, cenas subaquáticas de longa duração e caminhadas na lateral de um prédio de mais de 500 metros

TOLGA AKMEN/EFE/EPA O ator norte-americano Tom Cruise assiste à final feminina do Torneio de Wimbledon



O ator Tom Cruise continua a impressionar com suas acrobacias na franquia “Missão: Impossível”, que ele estrela há quase 30 anos. Na terça-feira, 16, Cruise foi visto pendurado na asa de um biplano durante as filmagens do próximo filme em Oxfordshire, na Inglaterra. Cruise, conhecido por interpretar Ethan Hunt, estava realizando uma cena de ação em um avião comum da Segunda Guerra Mundial. Esai Morales, que interpreta o vilão Gabriel, também foi visto no local das filmagens. Ao longo da franquia, Cruise já realizou várias sequências de ação arriscadas, incluindo saltos em queda livre, cenas subaquáticas de longa duração e caminhadas na lateral de um prédio de mais de 500 metros de altura. Em “Missão: Impossível – Efeito Fallout”, ele quebrou o pé ao saltar entre edifícios, mas continuou a cena para manter a autenticidade da filmagem.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O novo filme, ainda sem título oficial, dará continuidade à história de “Acerto de Contas”, lançado no ano passado. O elenco inclui o retorno de Hayley Atwell, Vanessa Kirby e Pom Klementieff, além de Ving Rhames e Simon Pegg, parceiros tradicionais de Cruise. Entre os novos integrantes estão Nick Offerman e Hannah Waddingham, conhecidos por “The Last of Us” e “Ted Lasso”, respectivamente. Dirigido novamente por Christopher McQuarrie, responsável por outros três filmes da franquia, o novo “Missão: Impossível” está previsto para estrear em 23 de maio de 2025 nos cinemas.

Veja imagens da gravação

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicada por Felipe Cerqueira