‘Transformers: O Despertar das Feras’ estreia nos cinemas com homenagem aos anos 1990

Sequência de ‘Bumblebee’ se passa no meio da cidade de Nova York

Divulgação/Paramount Pictures Cena do filme "Transformers: O Despertar das Feras"



O novo filme da saga Transformers leva o espectador de volta aos anos 1990, onde Maximals, Predacons e Terrorcons se juntam na batalha entre Autobots e Decepticons que acontece na Terra. Noah Diaz, interpretado por Anthony Ramos, é um jovem ex-militar que mora com a família no Brooklyn, bairro de Nova York. Passando dificuldades financeiras, o garoto decide roubar um carro de luxo para ajudar a família. O que Noah não contava era que o Porsche 911 roubado na verdade fosse Mirage, um simpático Autobot que espionava a cidade a mando de Optimus Prime. O grande vilão do sétimo capítulo da saga se chama Scourge, líder dos Terrorcons, que trava sua batalha contra os transformers que habitam nosso planeta. Confira todos os detalhes desse super lançamento com apresentação da Kamila Pavão. O Drops+ vai ao ar toda sexta-feira, às 18h.

